В горпоселке Коханово Николай Шерстнёв открыл предприятие по выращиванию шампиньонов и мини-футбольную площадку

Во время ежегодного Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко заострил внимание на том, что люди в глубинке должны иметь комфортные условия для жизни, не хуже, чем в городах. Наблюдать реализацию этой стратегии можно было сегодня в городском поселке Коханово Толочинского района. Там председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв торжественно открыл предприятие по выращиванию шампиньонов, а также новую мини-футбольную площадку, возведенную при спорткомплексе «Пульс».





Футбольная площадка с современным синтетическим покрытием в горпоселке появилась благодаря социальному проекту «Bonfesto – детям». Покрытие размером 40 на 20 метров, приобретенное с помощью Туровского молочного комбината, предоставила Белорусская федерация футбола. А основание площадки, по словам Александра Дурана, директора районного физкультурно-спортивного клуба «Нива», подготовили при помощи районного бюджета:

– На эти цели, оборудование и благоустройство, затрачено более 42 тысяч рублей. Обустраивать площадку помогали местные дорожники и строители. Похожая площадка в Толочине появилась к «Дожинкам-2015». Сейчас там занимаются четыре группы детской спортшколы и взрослая команда, выступающая в чемпионате области. В Коханово к 1 сентября также планируем пригласить футбольного тренера.

















На открытие площадки приехали легенды белорусского футбола, чемпионы СССР 1982 года Михаил Вергеенко, являющийся сейчас заместителем председателя БФФ, и Георгий Кондратьев, старший тренер национальной сборной. Георгий Петрович, родившийся, к слову, в деревне Любаничи Толочинского района, признался, что завидует современным мальчишкам:

– Моему поколению такие условия не снились! Мы на песчаных полях играли, сами их размечали.

























Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв привез подарки для юных футболистов:

– Мы хотим, чтобы молодежь была сильной, здоровой. Для этого создаем условия, строим такие площадки, стадионы, бассейны, спортзалы, фитнес-центры.





Затем в горпоселке председатель Витебского облисполкома открыл первую очередь частного предприятия ООО «ФунгиБелПлюс» по выращиванию шампиньонов. Инвесторы, начавшие стройку 4 года назад, вложили в завод 9 миллионов рублей. До сих пор 12 новых камер, оборудованных в соответствии с польско-голландской технологией, работали в режиме пусконаладки. В них, по словам заместителя председателя Толочинского райисполкома Виктора Альхимовича, ежегодно можно вырастить до 3 тысяч тонн грибов:

– Для Коханово с населением в 4 тысячи человек это важный объект. Создано 170 рабочих мест. Удельный вес шампиньонов в экспортной составляющей района уже достиг 30 процентов. И, наконец, грибы – сельскохозяйственная продукция. Ее валовое производство в районе с помощью «ФунгиБелПлюс» выросло более чем на 10 процентов.









Предприятие, где ведется строительство второй очереди, помимо шампиньонов выращивает капусту брокколи. Если у инвесторов появится желание создать филиалы, Николай Шерстнёв пообещал помочь с отведением земли и банковскими кредитами:

– Коханово – яркий пример населенного пункта, где практически на все существовавшие при СССР госпредприятия пришли частники. Благодаря этому созданы рабочие места, выплачивается зарплата. Это подтверждает, что за малым и средним бизнесом – будущее. На Витебщине множество пустующих заводских помещений, которые мы готовы предоставить бизнесменам для развития новых современных производств.



















