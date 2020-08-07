Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.89
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В горпоселке Коханово Николай Шерстнёв открыл предприятие по выращиванию шампиньонов и мини-футбольную площадку

В горпоселке Коханово Николай Шерстнёв открыл предприятие по выращиванию шампиньонов и мини-футбольную площадку

Во время ежегодного Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко заострил внимание на том, что люди в глубинке должны иметь комфортные условия для жизни, не хуже, чем в городах. Наблюдать реализацию этой стратегии можно было сегодня в городском поселке Коханово Толочинского района. Там председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв торжественно открыл предприятие по выращиванию шампиньонов, а также новую мини-футбольную площадку, возведенную при спорткомплексе «Пульс».


Футбольная площадка с современным синтетическим покрытием в горпоселке появилась благодаря социальному проекту «Bonfesto – детям». Покрытие размером 40 на 20 метров, приобретенное с помощью Туровского молочного комбината, предоставила Белорусская федерация футбола. А основание площадки, по словам Александра Дурана, директора районного физкультурно-спортивного клуба «Нива», подготовили при помощи районного бюджета:

– На эти цели, оборудование и благоустройство, затрачено более 42 тысяч рублей. Обустраивать площадку помогали местные дорожники и строители. Похожая площадка в Толочине появилась к «Дожинкам-2015». Сейчас там занимаются четыре группы детской спортшколы и взрослая команда, выступающая в чемпионате области. В Коханово к 1 сентября также планируем пригласить футбольного тренера.





На открытие площадки приехали легенды белорусского футбола, чемпионы СССР 1982 года Михаил Вергеенко, являющийся сейчас заместителем председателя БФФ, и Георгий Кондратьев, старший тренер национальной сборной. Георгий Петрович, родившийся, к слову, в деревне Любаничи Толочинского района, признался, что завидует современным мальчишкам:

 Моему поколению такие условия не снились! Мы на песчаных полях играли, сами их размечали.







Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв привез подарки для юных футболистов:

– Мы хотим, чтобы молодежь была сильной, здоровой. Для этого создаем условия, строим такие площадки, стадионы, бассейны, спортзалы, фитнес-центры.


Затем в горпоселке председатель Витебского облисполкома открыл первую очередь частного предприятия ООО «ФунгиБелПлюс» по выращиванию шампиньонов. Инвесторы, начавшие стройку 4 года назад, вложили в завод 9 миллионов рублей. До сих пор 12 новых камер, оборудованных в соответствии с польско-голландской технологией, работали в режиме пусконаладки. В них, по словам заместителя председателя Толочинского райисполкома Виктора Альхимовича, ежегодно можно вырастить до 3 тысяч тонн грибов:

– Для Коханово с населением в 4 тысячи человек это важный объект. Создано 170 рабочих мест. Удельный вес шампиньонов в экспортной составляющей района уже достиг 30 процентов. И, наконец, грибы – сельскохозяйственная продукция. Ее валовое производство в районе с помощью «ФунгиБелПлюс» выросло более чем на 10 процентов.



Предприятие, где ведется строительство второй очереди, помимо шампиньонов выращивает капусту брокколи. Если у инвесторов появится желание создать филиалы, Николай Шерстнёв пообещал помочь с отведением земли и банковскими кредитами:

– Коханово  – яркий пример населенного пункта, где практически на все существовавшие при СССР госпредприятия пришли частники. Благодаря этому созданы рабочие места, выплачивается зарплата. Это подтверждает, что за малым и средним бизнесом – будущее. На Витебщине множество пустующих заводских помещений, которые мы готовы предоставить бизнесменам для развития новых современных производств.






Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
Версия для печати
Новости и статьи
Орда: за обещаниями "сладкой жизни" стоит реальная угроза хаоса и беспредела
Нью-Йорк остался без света из-за шторма Isaias
В Рогачевском районе многодетная семья въехала в новый дом
Медсестра о работе в пандемию: вместо «здравствуйте» пациенты говорили «спасибо»
Ассоциация «Честь» обратилась к ветеранам спецназа, действующим спецназовцам и сотрудникам правоохранительных органов
Тахикардия — самый распространенный вид аритмии. Когда лучше провериться у врача?
Анестезиолог-реаниматолог: спасибо нашим людям за то, что во время пандемии поддерживали нас
Спортсмены хоккейного клуба "Брест" свой выбор в пользу будущего страны сделали досрочно
Как будет расходоваться электричество после запуска атомной станции
Пограничники Пинского погранотряда пресекли попытку контрабанды сигарет в Украину
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Братьям
Академик Петр Витязь о вкладе Беларуси в «общий космос», международном признании и планах на будущее
Беларусь и Россия обсуждают позиции по отмене роуминга
Анатолий Исаченко досрочно проголосовал в свой обеденный перерыв
В Беларуси выздоровели и выписаны 64 200 пациентов с диагнозом COVID-19
К работе в привычном режиме возвращается Республиканская молекулярно-генетическая лаборатория канцерогенеза РНПЦ ОМР имени Александрова
Профессор Валерий Байнев о том, какая экономика нам нужна
В Гомеле после капитальной реконструкции открылся бассейн СДЮШОР №7
Бузовский: нам необходимо сохранить страну
За призывы в социальных сетях к участию в несанкционированных мероприятиях, распространение угроз и фейков придется ответить по закону
Почему многовекторность — объективный залог устойчивости
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Они сбегут, они уже бегут
Бузовский: «Гордость ЗА Беларусь» – аккуратно, без лишнего пафоса, но красиво о том, что мы сделали за эти годы
Даже по будничным делам он старается передвигаться бегом – новый герой проекта «Сапраўдныя каштоўнасцi»
Что нужно знать о дислипидемии
Наталья Шарангович о достижениях и проблемах художественной среды
Глава миссии наблюдателей от СНГ: в Беларуси созданы все условия для того, чтобы человек мог прийти и спокойно проголосовать
Игорь Карпенко досрочно проголосовал
В горпоселке Коханово Николай Шерстнёв открыл предприятие по выращиванию шампиньонов и мини-футбольную площадку
Гостей экофестиваля в Свислочи ждут «болотный крокет» и «лесная рулетка»
Паэт, галоўны рэдактар выдавецтва “Мастацкая літаратура” Віктар Шніп: “Кнігавыданне можа развівацца толькі ў мірным грамадстве”
Cadillac представил свой первый электрический кроссовер
мнение
Вадим ГИГИН
Шарповы дети
Почему важен каждый голос?
Двусторонняя повестка, пандемия и выборы – состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина
«Цветные революции» приводят к дестабилизации государств, в Беларуси это недопустимо
В Рогачевском районе ввели очередную станцию обезжелезивания воды
Народный врач Карпов: особенность работы инфекциониста – включиться в ситуацию полностью и в любой момент
На первом энергоблоке БелАЭС началась загрузка ядерного топлива
В Заславле пройдет благотворительный художественный пленэр
Лукашенко рассказал о планах сдать плазму и поделиться антителами
Больше значит лучше. Как работает обновленный паром в Сураже
Съезд БСЖ рассмотрит вопросы этики и цифровизации СМИ
мнение
Татьяна СУЛИМОВА
Не профессионал
Биржа: евро и доллар подорожали, российский рубль подешевел
В Березинском биосферном заповеднике на следующей неделе откроют Музей меда
Сверкунов: печатная журналистика становится элитарной
Авторы
СКАНИРУЙТЕ