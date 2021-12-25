В Гомельской области выбрали лучшую молодую семью

В творческом конкурсе, который проходил в Добруше, участвовали семь молодых семей региона, ранее завоевавших право встретиться на областном уровне.





По словам главного специалиста главного управления идеологической работы, культуры по делам молодежи Гомельского облисполкома Виталия Гарбузова, выбирать было нелегко. Все конкурсанты отлично подготовились и проявили себя ярко, креативно. Выступления были насыщены искрометным юмором, незабываемой индивидуальностью, артистизмом. Но конкурс есть конкурс и надо было выбирать.

Победа досталась семье Каюмовых из Гомеля. Родные главы семьи, Тимура, из Узбекистана, Ангелины - из Беларуси. В семье растет дочка Злата. Ребята покорили жюри, а также зрителей (за них было отдано большинство голосов и в онлайн-голосовании) теплотой, сочетанием в жизни и быту двух культур, бережному отношению к традициям предков. Одна из традиций особенно запомнилась - это чаепитие, какое только может быть в Азии: неспешное, полное смысла, обогащающее общение.

В фойе Дворца культуры, где проходило состязание, была организована выставками талантов участников. Она также вызвала большой интерес зрителей, ведь всегда интересно наслаждаться работами других людей, что-то взять у них на вооружение. Звучало много музыки, выступления носили театрализованный характер, получился настоящий праздник.

Фото газеты «Добрушский край».

