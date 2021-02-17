66-летний житель агрогородка Улуковье познакомился с 39-летней женщиной и похвастался, что он состоятельный человек. Дама пришла к нему в гости, а после ее ухода пропали полторы тысячи долларов.
Мужчина обратился в милицию, оперативники уголовного розыска быстро вычислили гражданку.
– За несколько дней она с друзьями спустила сбережения дедушки, разъезжала на такси, порадовала себя золотыми сережками. Их оперативники изъяли, а вот от наличных средств остались крохи, – рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Возбуждено уголовное дело.
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В Гомельском районе женщина обокрала пожилого сельчанина
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович