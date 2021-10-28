В Гомельском медуниверситете открылся диагностический центр COVID-ассоциированного поражения легких

На базе профессорского консультативного центра ГомГМУ начнет работать диагностический центр COVID-ассоциированного поражения легких для выявления нарушений функций внешнего дыхания. Об этом сообщают в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
"В диагностическом центре будут выполняться спирометрия, пульсоксиметрия с дыхательными тестами, УЗИ легких и плевры. Обследование будут проводить сотрудники кафедры лучевой диагностики, лучевой терапии с курсом ФПКиП", – уточняется в сообщении.
Принимать пациентов будут по предварительной записи. Помимо ультразвуковых исследований сотрудники будут проводить блокады суставов и связок под ультразвуковым контролем.
Фото: Telegram-канал Министерства здравоохранения