Трагедия произошла вчера в центре города. По предварительным данным, автомобиль Citroen под управлением 19-летнего водителя при включении красного сигнала светофора оказался на пересечении улиц, где столкнулся с автомобилем Nissan. От удара Citroen развернуло и вынесло на тротуар, где он наехал на группу пешеходов. Среди них оказалась и 6-летняя девочка. От полученных телесных повреждений она скончалась в автомобиле скорой помощи. Ее бабушка и также малолетний брат после осмотра медиками были отпущены домой.
– Следственным управлением УСК по Гомельской области в отношении 19-летнего водителя Citroen возбуждено уголовное дело. Он задержан. По предварительным данным, все участники ДТП были трезвы. Стаж вождения водителя Citroen составляет менее года, – сообщает официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Фото из материалов дела
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В Гомеле возбуждено уголовное дело в связи с гибелью в ДТП 6-летней девочки
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