В эти дни второй по величине город Беларуси отмечает 77-ю годовщину освобождения от оккупантов, проходят праздничные мероприятия, к мемориалам возлагаются цветы и венки. Вечный огонь на площади Труда, символ неугасаемой памяти, значимости жертв ради Победы, занимает в этом ряду особое место. Возложить цветы, почтить память павших собрались руководство области, города, ветераны, молодежь, общественность, военнослужащие.
Несмотря на ожесточенное сопротивление врага, город был освобожден. Красноармейцы, партизаны, подпольщики внесли свой вклад в Победу. После войны гомельчане приложили немало сил, чтобы город преодолел разруху, стал одним из красивейших в стране, подчеркнул председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко. Задача настоящих и будущих поколений помнить об этом и преумножать то, что им досталось.
С годовщиной освобождения участников митинга поздравила ветеран Великой Отечественной войны, фронтовая медицинская сестра Аэлита Самсонова. Слова благодарности от молодого поколения произнес внук Героя Советского Союза Григория Денисенко Кирилл Сергучев, сотрудник Гомельской таможни.
Фото: gp.by
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В Гомеле у Вечного огня прошел митинг в связи с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
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