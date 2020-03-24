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  2. В Гомеле поощрили горожанина за содействие в раскрытии преступления с оборотом наркотиков

В Гомеле поощрили горожанина за содействие в раскрытии преступления с оборотом наркотиков

Александр Мазавец обратил внимание на молодых людей, которые направились в лесополосу, что-то там делали, затем уехали на легковушке. Мужчина предположил, что подозрительные лица могут быть закладчиками психотропов и позвонил в РОВД Железнодорожного района.

— На место выехали сотрудники наркоконтроля ОВД вместе с кинологом войсковой части 5525. В тайнике был обнаружен полиэтиленовый пакет с порошком. По заключению эксперта он оказался особо опасным психотропом альфа-РVР массой более 20 граммов, — рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Чуть позже задержали 22-летнего парня, розничного курьера интернет-магазина по продаже наркотиков. Было возбужденного уголовное дело. Молодой человек уже имел проблемы с законом из-за наркотиков, но выводов не сделал.

Бдительного гомельчанина поощрило руководство УВД Гомельского облисполкома. Начальник областного подразделения генерал-майор милиции Александр Васильев поблагодарил за активную гражданскую позицию и содействие в раскрытии тяжкого преступления, вручил Адександру Мазавцу благодарственное письмо, денежное вознаграждение и цветы супруге, которая пришла на мероприятие вместе с мужем.

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