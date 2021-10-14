В Глубоком в праздничный день многодетные мамы пришли в пункт вакцинации

Прививочный пункт работает в Глубокском районном центре гигиены и эпидемиологии



Вакцинация против коронавируса в Глубокском районе, как и по всей стране, становится все более доступной для населения. Этому способствует открытие дополнительных мобильных прививочных пунктов. Так, пункт вакцинации был организован и на базе Глубокского РЦГЭ. Услуга оказалась востребованной. Специалисты предлагают на выбор российскую или китайскую вакцину. Оба препарата эффективные, с высоким профилем безопасности. Если раньше пункт вакцинации работал только по средам, то теперь его двери открыты и по субботам. А сегодня с поздравлениями здесь встречают многодетных мам, которые с особой заботой относятся к себе, родным и близким.





По словам главного врача Глубокского РЦГЭ Алеси Щелкун, пандемия показала, что здоровье для каждого из нас – самая большая ценность. Чем больше среди населения вакцинированных, тем выше коллективный иммунитет. По мнению Алеси Щелкун, прививка также поможет обезопасить близких людей с ослабленным здоровьем, которым вакцинация не положена по медицинским показаниям. Сегодня такой шаг – это единственный эффективный способ защитить себя от заболевания и осложнений.





Людмила Котович, валеолог Глубокского РЦГЭ, рассказала, что за время пандемии люди столкнулись с большим количеством ложных сведений в отношении коронавирусной инфекции и вакцинации. Такая дезинформация не идет на пользу обществу. И с основными причинами отказа – личными убеждениями людей, укоренившимися в сознании мифами о вакцинации – нужно бороться.

Теплые слова поздравления для многодетных мам сегодня прозвучали также от представителей райисполкома, специалистов Глубокской ЦРБ, БРСМ и других организаций.