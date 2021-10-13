В ГАИ напомнили водителям правила безопасности на осенних дорогах

В УВД Миноблисполкома подчеркнули, что с началом учебного года не только резко увеличилось число детей, появляющихся на дорогах в самых неожиданных ситуациях, но и количество водителей, которые по утрам доставляют учащихся в школы. В связи с этим необходимо не только усилить свое внимание, но и по возможности выбрать другой маршрут движения, поскольку по утрам некоторые дороги, прилегающие к учебным заведениям, бывают перегружены.Много опасности таит осеннее похолодание. Свежий лед может быть покрыт опавшей листвой, из-за чего многократно возрастает как тормозной путь, так и вероятность заноса. В связи с этим в ГАИ посоветовали передвигаться спокойнее и выдерживать безопасную дистанцию между транспортными средствами.порекомендовали в УВД.Кроме того, чем короче световой день, тем важнее, чтобы светотехника была исправной. Она должна помогать в условиях недостаточной видимости, при этом не слепить других участников дорожного движения.резюмировали в ГАИ.