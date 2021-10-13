В ГАИ напомнили водителям правила безопасности на осенних дорогах

ГАИ напоминает водителям правила безопасности на осенних дорогах, передает БЕЛТА.
В УВД Миноблисполкома подчеркнули, что с началом учебного года не только резко увеличилось число детей, появляющихся на дорогах в самых неожиданных ситуациях, но и количество водителей, которые по утрам доставляют учащихся в школы. В связи с этим необходимо не только усилить свое внимание, но и по возможности выбрать другой маршрут движения, поскольку по утрам некоторые дороги, прилегающие к учебным заведениям, бывают перегружены.
Много опасности таит осеннее похолодание. Свежий лед может быть покрыт опавшей листвой, из-за чего многократно возрастает как тормозной путь, так и вероятность заноса. В связи с этим в ГАИ посоветовали передвигаться спокойнее и выдерживать безопасную дистанцию между транспортными средствами.
- Осенью стекла автомобиля загрязняются гораздо быстрее, чем летом. Это ухудшает обзор и может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Рассчитывать исключительно на штатные стеклоочистители не стоит: боковая обзорность не менее важна, поэтому стоит выйти пораньше и очистить окна вручную. Проверьте, какая жидкость залита в бачок омывателя и не заледенеет ли она при первых заморозках, - порекомендовали в УВД.
Кроме того, чем короче световой день, тем важнее, чтобы светотехника была исправной. Она должна помогать в условиях недостаточной видимости, при этом не слепить других участников дорожного движения.
- Не стоит откладывать замену летней резины на зимнюю. Заблаговременная замена снизит риск ДТП, и не придется потом стоять в очереди на услугу. Самое главное вне зависимости от сезона: взаимное уважение и соблюдение правил дорожного движения - залог безопасности на дороге, - резюмировали в ГАИ.