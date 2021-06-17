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В ЕАЭС хотят выработать единую позицию в отношении планов ЕС взимать платежи за выбросы парниковых газов

В Евразийском экономическом союзе намерены создать систему нормативного регулирования выбросов парниковых газов, а также выработать единую позицию в отношении планов Евросоюза взимать платежи за такие выбросы с импортируемой продукции. Об этом сообщил журналистам член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев по итогам состоявшегося сегодня заседания научно-технического совета при председателе Коллегии ЕЭК, пишет БЕЛТА.


"Очередное заседание научно-технического совета было посвящено рассмотрению очень актуальных и важных вопросов, по которым сегодня нет однозначных толкований, решений и, как говорится, больше проблем, чем готовых результатов или предложений, – рассказал Сергей Глазьев. – Первый такой вопрос – это проблематика зеленой экономики в части наших обязательств по Парижскому соглашению по климату, в соответствии с которым каждое из государств Евразийского экономического союза берет на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Речь идет прежде всего об углекислом газе, который считается важнейшим компонентом парникового эффекта, из-за которого, по мнению большинства экологов, происходит в том числе потепление климата".

Министр ЕЭК отметил, что в настоящее время Европейский союз готовится к внедрению механизма платежей за выброс парниковых газов. "Который будет не только распространяться на предприятия Евросоюза, но и иметь трансграничный механизм оценки загрязнения окружающей среды выбросами углекислого газа, – указал он. – И соответственно, предлагается ими к введению корректирующий механизм, по которому фактически на импорт продукции, в том числе из Евразийского экономического союза, будут накладываться соответствующие платежи для выравнивания условий конкуренции с европейскими предприятиями. Таким образом Евросоюз фактически навязывает свою позицию и свое регулирование, которое так или иначе может коснуться предприятий, расположенных в наших государствах".

"Мы этот вопрос поставили сегодня в центр дискуссии на научно-техническом совете. Доклады, оценки, которые прозвучали на заседании, помогут нам досконально и системно подойти к решению этой проблематики, включая гармонизацию платежей за выбросы парниковых газов, создание системы нормативного регулирования в ЕАЭС, формирование нашей переговорной позиции по данным вопросам международной повестки", – отметил Сергей Глазьев.

Научно-технический совет при председателе Коллегии ЕЭК сформирован как открытая дискуссионная и совещательная площадка для обсуждения с научной и экспертной точек зрения широкого круга вопросов евразийской экономической интеграции и дальнейшего развития ЕАЭС. Члены совета рассматривают модели и формы экономической интеграции, обсуждают актуальные вопросы развития мировой экономики и глобальные вызовы, изучают эффективные регуляторные практики международных интеграционных объединений, вырабатывают предложения по развитию взаимодействия государств – членов ЕАЭС. Деятельность совета способствует совершенствованию работы комиссии, связанной с научными исследованиями и проектами.

Совет возглавляет председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, его заместителем является член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев. Президиум совета сформирован на основе равной представленности государств – членов ЕАЭС из заместителей руководителей государственных органов в сфере науки и высшего образования, глав национальных академий наук, а также членов Коллегии ЕЭК.

Фото: архив БЕЛТА
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