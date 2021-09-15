В Душанбе с участием Беларуси обсуждают вопросы коллективной безопасности стран ОДКБ

Министры иностранных дел, главы оборонных ведомств и секретари советов безопасности государств – членов ОДКБ в рамках состоявшегося сегодня в Душанбе совместного заседания рассмотрели ряд вопросов, нацеленных на совершенствование коллективной безопасности и дальнейшее развитие деятельности организации. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза Беларуси.
В работе заседания приняла участие делегация Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь во главе с Александром Вольфовичем.
Участники встречи рассмотрели широкий круг вопросов, охватывающих весь спектр вызовов и угроз в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по проблематике новых рисков, возникающих в зоне ответственности организации.
Одним их ключевых вопросов встречи стало рассмотрение ситуации в Афганистане и укрепление южных рубежей ОДКБ.
В ходе заседания подписано свыше 20 документов, затрагивающих развитие и совершенствование нормативно-правовой базы, военное и военно-экономическое сотрудничество государств-членов, финансово-экономическое обеспечение деятельности организации. Одобрен ряд документов, включая проект итоговой Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, предполагаемых к рассмотрению и подписанию в ходе сессии с участием глав государств – членов организации, которая состоится в Душанбе завтра. Афганская тематика также будет рассмотрена на заседании глав государств ОДКБ и ШОС, запланированном на 17 сентября.
Данная встреча – это новый формат взаимодействия двух международных организаций, созданный по инициативе Александра Лукашенко и единогласно поддержанный союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности.
Помимо того, на полях форума в столице Таджикистана Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси обсудит со своими коллегами из стран ОДКБ состояние двустороннего сотрудничества по линии аппаратов советов безопасности и другие актуальные вопросы, которые связаны с координацией взаимодействия силовых ведомств государств-членов.
Фото: ОДКБ