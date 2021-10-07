В Добруше чествовали работников культуры Гомельской области

Мероприятие, посвященное профессиональному празднику, прошло в районном Доме культуры, который открыли ко Дню Независимости республики. После масштабного обновления учреждение культуры производит яркое впечатление. Встречать праздник в его стенах приятно и волнительно. Гость собрания, начальник управления по охране историко-культурного наследия Наталья Хвир, зачитала приветственный адрес от Министерства культуры.

Она отметила, что представители отрасли очень много значат для общества. Когда все отдыхают, они трудятся, развлекают людей, делают их жизнь более интересной, увлекательной, насыщенной.

Начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Денис Езерский акцентировал внимание на том, что из-за пандемии год для сферы был непростым, работникам культуры пришлось перестраиваться. Несмотря на это, многими достижениями можно по праву гордиться.

Сфера региона развивается и материально укрепляется. Идут работы по реконструкции мемориала «Партизанская криничка», ДК Гомельского района. Произошло долгожданное событие, связанное с открытием музейной экспозиции «Стоянка первобытного человека в Юровичах» в Калинковичском районе. Период отмечен яркими фестивалями, конкурсами, музейными экспозициями, театральными постановками. А потому, как результат, многие представители отрасли удостоились наград и поощрений.





День работников культуры отмечается в нашей стране во второе воскресенье октября. Сфера объединяет большую группу профессионалов: библиотекарей, музейщиков, артистов, музыкантов, работников культурно-просветительских учреждений, киновидеопроката.

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