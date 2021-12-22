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  2. В декабре в Гомельской области от взрывов петард пострадали двое несовершеннолетних

В декабре в Гомельской области от взрывов петард пострадали двое несовершеннолетних

Как ранее сообщал sb.by, 11-летний житель Гомеля получил ожоги шеи при взрыве петарды, которую бросил в него другой мальчик. . Во втором случае ребенок получил акустическую травму барабанной перепонки.

- Ранее регистрировались факты повреждения конечностей, ожоги лица, травмы глаз,- обращают внимание в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома, напоминая о правилах пользования пиротехническими изделиями.

В частности, предусмотрен запрет на реализацию петард и другой пиротехники лицам моложе 15 лет. Нельзя стрелять петардами вблизи жилых домов, в общественных местах, в ночное время. Наказание за нарушения: от штрафов до уголовной ответственности.


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