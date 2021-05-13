В Черногории с 13 мая у туристов есть возможность сдать бесплатный ПЦР-тест на COVID-19, который необходим при возвращении из путешествия домой. Об этом информирует Республиканский союз туристических организаций.
Архивное фото
Кроме того, с 12 мая в Черногории отменили комендантский час (послабление действует до 20 мая). В стране сняли и запрет на передвижение между муниципалитетами. При ухудшении эпидемиологической ситуации ограничения введут снова.
Опубликовано:
983
В Черногории туристы из Беларуси и других стран могут сделать бесплатный ПЦР-тест
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter