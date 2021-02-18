В Бресте маршрутка столкнулась с рейсовым автобусом

ДТП произошло 17 февраля около 15:10. 34-летний водитель микроавтобуса двигался по улице Орджоникидзе. При перестроении в правую полосу движения для поворота на бульвар Космонавтов он не выбрал безопасную дистанцию и боковой интервал. В результате маршрутка столкнулась с рейсовым автобусом, который высаживал пассажиров на остановке общественного транспорта.По итогу никто не пострадал, однако транспортные средства получили механические повреждения.За нарушение правил дорожного движения в отношении водителя маршрутного такси составлено постановление об административном взыскании.Фото: УВД Брестского облисполкома