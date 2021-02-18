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В Бресте маршрутка столкнулась с рейсовым автобусом

В облцентре столкнулись маршрутное такси и рейсовый автобус. Об этом сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома.


ДТП произошло 17 февраля около 15:10. 34-летний водитель микроавтобуса двигался по улице Орджоникидзе. При перестроении в правую полосу движения для поворота на бульвар Космонавтов он не выбрал безопасную дистанцию и боковой интервал. В результате маршрутка столкнулась с рейсовым автобусом, который высаживал пассажиров на остановке общественного транспорта.

По итогу никто не пострадал, однако транспортные средства получили механические повреждения.

За нарушение правил дорожного движения в отношении водителя маршрутного такси составлено постановление об административном взыскании. 

Фото: УВД Брестского облисполкома
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