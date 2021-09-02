В Бразилии симптомы болезни Хаффа обнаружили более чем у 50 человек

По меньшей мере у 50 человек в штате Амазонас в Бразилии зафиксировали симптомы болезни Хаффа, передает ТАСС.
Как сообщает портал G1, первые пациенты с характерными симптомами начали обращаться за помощью к медикам в двадцатых числах августа. Вспышка болезни Хаффа в штате стала третьей, однако на этот раз не обошлось без жертв.
Отмечается, что все пациенты незадолго до появления характерных симптомов ели рыбу.
В настоящее время правительство не обращалось к населению с рекомендацией исключить из рациона рыбу. Они считают, что возможны другие причины заболевания.
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