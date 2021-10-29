В Борисове нетрезвый супруг из ревности угрожал жене гранатой

Случай произошел 25 октября около полуночи. Семейная пара устроила застолье, в ходе вечера между супругами произошла ссора на почве ревности. 40-летний мужчина вышел из дома на улицу, а вернулся уже с гранатой в руке. Он сел напротив жены и положил на стол предохранительное кольцо, зажав РГД в руке. Женщина испугалась и позвонила своего знакомому, чтобы тот обратился в милицию.Прибывшие на место вызова правоохранители обезопасили членов семьи, а после задержали правонарушителя. Во время инцидента в доме находились несовершеннолетние дети.В ходе осмотра на приусадебном участке подозреваемого в земле обнаружили еще одну гранату и патроны. В настоящий момент правоохранители устанавливают, откуда у мужчины такой арсенал.По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело по статье 186 УК. Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.