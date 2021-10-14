В Березинском районе задержан наркокурьер из Гомеля

На трассе Борисов – Бобруйск в Березинском районе минские оперативники при поддержке ОМОНа задержали 24-летнего безработного гомельчанина. Правоохранители обнаружили у мужчины 0,5 кг альфа-PVP. Подробности сообщают в Telegram-канале МВД Беларуси.
Парень работал на онлайн-магазин по продаже наркотиков примерно полгода. Он делал закладки в Гомеле и его окрестностях. Известно, что сам также употреблял наркотики.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.