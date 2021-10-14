В Березинском районе задержан наркокурьер из Гомеля

Парень работал на онлайн-магазин по продаже наркотиков примерно полгода. Он делал закладки в Гомеле и его окрестностях. Известно, что сам также употреблял наркотики.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.