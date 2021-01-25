В Беловежской пуще приступили к разработке нового перспективного плана управления нацпарком

Работа по формированию нового перспективного плана управления заповедными территориями началась в Национальном парке «Беловежская пуща», сообщили в природоохранном учреждении.
– В Беловежской пуще состоялся семинар, посвященный вопросам разработки нового Плана управления национальным парком «Беловежская пуща» на 2022–2031 годы, – проинформировали в научном отделе. – В мероприятии приняли участие сотрудники национального парка, специалисты Национальной академии наук Беларуси, а также природоохранной общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Это было первое установочное мероприятие, посвященное данной тематике.
В нацпарке напомнили, что в соответствии с действующим в стране законом «Об особо охраняемых природных территориях» план управления является основополагающим документом, на основе которого производится управление особо охраняемых природных территорий.
– На семинаре, в частности, обсуждались задачи по обновлению плана управления и интеграция в него условий и рекомендаций, связанных с международным статусом Беловежской пущи как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, структура и требования по подготовке плана управления со стороны ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща», формирование технического задания на выполнение работы по разработке плана управления, а также оценка выполнения директивной части предыдущего плана управления за 2015–2020 годы, – отметили в нацпарке.
Разработку, согласование и утверждение нового плана управления намерены завершить к концу 2021 года, добавили в научном отделе.
Первый план управления для Беловежской пущи в 2008 году и стал премьерным документом такого рода среди национальных парков Беларуси. В завершившейся пятилетке долгосрочными целями управления НП «Беловежская пуща» были сохранение природного наследия в его естественном виде, развитие рекреационной и туристической деятельности в регионе Беловежской пущи на устойчивой основе, развитие научных исследований эталонных лесных и болотных экосистем и их компонентов, формирование экологического сознания и бережного отношения к природе у заинтересованных сторон, в том числе у местных жителей и посетителей нацпарка, а также использование международного престижа Беловежской пущи в интересах местного населения.
Фото из архива БЕЛТА
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В Беловежской пуще приступили к разработке нового перспективного плана управления нацпарком
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