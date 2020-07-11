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В Белграде вновь произошли беспорядки: пострадали около 20 человек

Беспорядки вновь произошли в Белграде в ночь на субботу, в результате чего пострадали 19 человек, полиция задержала более 70 человек, передает ТАСС.

По информации Службы скорой помощи, 11 пострадавших были госпитализированы в Центр экстренной помощи, а еще восемь — в Военно-медицинскую академию. В больницу с травмой головы также попал фотограф агентства BETA. У одного пострадавшего ножевое ранение.

Телеканал РТС сообщает, что во время беспорядков демонстранты нападали на журналистов агентства «Танюг», портала Kurir, телеканалов N1 и Al Jazeera. Участники акций протеста отнимали микрофоны, переворачивали камеры, толкали и били корреспондентов.

Антиправительственный митинг начался в Белграде спокойно, но около 21.00 (22.00 по Минску) ситуация стала накаляться. Манифестанты повалили металлическое ограждение и пытались выломать двери в здание парламента. Прибывший спецназ с помощью дубинок оттеснил протестующих, а спустя час начал выдавливать их с площади, задействовав слезоточивый газ.

Акции протеста вспыхнули в столице Сербии вечером 7 июля после того, как президент страны Александр Вучич объявил о намерении ввести новые ограничения в целях противодействия распространению коронавируса. Если в первые два дня не обошлось без столкновений протестующих и полиции, то на третий день митинг носил мирный характер.

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Фото: Рейтер
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