В Сербии протестующие против комендантского часа из-за COVID-19 прорвались в парламент

Массовые беспорядки охватили центр Белграда в ночь на 8 июля, после того как президент Сербии Александр Вучич объявил о намерении ввести новые ограничения в целях противодействия распространению COVID-19. Есть задержанные и пострадавшие, сообщает РИА Новости.

Наиболее радикальные манифестанты атаковали полицейские кордоны и проникли в холл здания парламента страны. Они также сожгли три машины полиции и несколько мусорных контейнеров. Правоохранители применили слезоточивый газ и другие спецсредства.

Согласно подсчетам МВД, перед зданием парламента собрались около 5 тысяч человек, при этом прорывалась внутрь Скупщины меньшая часть протестующих во главе с оппозиционерами Даниелом Кнежевичем и Срджаном Ного. Позднее они были задержаны.

– Группа участников протеста выбрала неприемлемое поведение, которое мог бы назвать хулиганским, и напали на сотрудников полиции, которые были там при выполнении служебных обязанностей, и забросали их камнями, – сообщил глава полиции Владимир Ребич.

Он добавил, что в определенный момент количество силовиков стало недостаточным для противодействия протестующим, однако после консолидирования с дополнительными силами правоохранители сумели вытеснить манифестантов из парламента. Число задержанных и раненых не уточняется.

Отметим, что Вучич вчера заявил, что с пятницы по понедельник в Сербии вводится комендантский час, который действовал во время режима ЧС с марта по 6 мая. По словам президента, сейчас в сербских больница лечение от коронавируса проходят около 4 тысяч пациентов, а в Белграде медучреждения практически заполнены. В стране планируют развернуть еще десять специализированных больниц для приема зараженных COVID-19.

По данным Минздрава Сербии, во вторник умерли 13 человек с коронавирусом, что является максимальным показателем за все время пандемии. Общее число жертв достигло 330 человек, количество случаев заражения составило 16 719.