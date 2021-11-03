МЧС: в Беларуси за сутки зафиксированы лесной и торфяной пожары

В Беларуси за сутки зафиксированы лесной и торфяной пожары, пишет БЕЛТА.
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В МЧС уточнили, что с 6 утра 2 ноября по такое же время сегодняшнего дня в Беларуси «ликвидированы 1 лесной пожар на площади 4,4 га, 1 торфяной пожар на площади 0,01 га и 2 пожара травы и кустарников на общей площади 0,06 га».
Кроме того, сообщается, что продолжено тушение пожара сухой растительности в болотистой местности на территории республиканского ландшафтного заказника «Простырь» (земли Пинского РИК) возле деревни Остров Пинского района Брестской области. Мониторинг ситуации на месте пожара осуществляют 1 единица техники и 2 работника МЧС. Подчеркивается, что тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью.