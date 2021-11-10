МВД: в Беларуси за этот год количество детей, подвергшихся сексуальному насилию, выросло почти наполовину

За 9 месяцев текущего года количество детей, пострадавших от сексуального насилия, возросло на 52 процента – с 354 до 540. Заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел Республики Беларусь Виталий КАПИЛЕВИЧ отметил, что при этом в 48,3 процента из них малолетние:

– Латентность такого вида преступлений позволяет виновному лицу длительное время оставаться вне поля зрения правоохранителей и общественности. Каждый год начиная с 2012-го мы имели в плюс порядка 100 таких преступлений. С 2012-го органы внутренних дел выявили 4333 злодеяния. Тенденция по республике одинакова: по статистике выявляется ежегодно порядка 100 правонарушений на регион. Сегодня наша деятельность по выявлению фактов педофилии требует принятия дополнительных мер, направленных на профилактику правонарушений такого направления. Ведь молодое поколение активно проводит время в интернете, социальных сетях, чем и пользуются преступники. Лишь половина случаев происходит в неблагополучных семьях, вторая – это преступления в интернете: вовлечение детей в съемки порнографии, груминг – то есть поведение преступников, когда они завоевывают доверие несовершеннолетних с целью встретиться или принудить к онлайн-обмену сексуальным контентом.