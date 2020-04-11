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В Беларуси выполнено 5,8 тысячи заявок на доставку продуктов и лекарств пожилым

В стране продолжается акция по бесплатной доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств одиноким и одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам. С 20 марта по 9 апреля в территориальные центры социального обслуживания поступило и выполнено 5,8 тысячи заявок, сообщается на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты.

Фото: архив БЕЛТА

По состоянию на 1 апреля в Беларуси насчитывалось почти 870 тысяч одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, из них 167 тысяч — без близких родственников.

Социальные услуги оказывают 146 территориальных центров социального обслуживания населения, в которых работают 20 тысяч человек, из них 12 тысяч — социальные работники.

Ежедневно с 9 до 18 часов (без выходных) территориальными центрами по отдельным телефонным линиям принимаются заявки на доставку продуктов, предметов первой необходимости и медикаментов. «За период с 20 марта по 9 апреля в территориальные центры поступило и выполнено 5,8 тысячи заявок. Наибольшее количество заявок поступило в территориальные центры Гомельской области и города Минска. Количество заявок на текущей неделе увеличилось. Если 20-26 марта (за 7 дней) выполнена 1 171 заявка, 27 марта-3 апреля (за 8 дней) — 2 086, то с 4 по 9 апреля (за 6 дней) — 2 543 заявки», — проинформировали в ведомстве.

Для организации оперативной доставки на помощь социальным работникам подключились более 300 волонтеров БРСМ и Красного Креста.

Одновременно с территориальными центрами активно развернули работу профсоюзные организации, сельские советы, почта, общественные и другие организации.
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