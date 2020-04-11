В Беларуси выполнено 5,8 тысячи заявок на доставку продуктов и лекарств пожилым

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БЕЛТА

По состоянию на 1 апреля в Беларуси насчитывалось почти 870 тысяч одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, из них 167 тысяч — без близких родственников.Социальные услуги оказывают 146 территориальных центров социального обслуживания населения, в которых работают 20 тысяч человек, из них 12 тысяч — социальные работники.Ежедневно с 9 до 18 часов (без выходных) территориальными центрами по отдельным телефонным линиям принимаются заявки на доставку продуктов, предметов первой необходимости и медикаментов., — проинформировали в ведомстве.Для организации оперативной доставки на помощь социальным работникам подключились более 300 волонтеров БРСМ и Красного Креста.Одновременно с территориальными центрами активно развернули работу профсоюзные организации, сельские советы, почта, общественные и другие организации.