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В Беларуси создадут спецгруппу по решению проблем использования научного потенциала в экономике

Специальная группа по решению проблем использования научно-технического потенциала для экономики появится при межведомственной рабочей группе по разработке Программы социально-экономического развития на 2021—2025 годы. Об этом рассказал министр экономики Александр Червяков во время посещения Института тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси, информирует пресс-служба Минэкономики.

Во время сегодняшнего визита министр ознакомился с перспективными разработками в области оптики, наноэлектроники и физики плазмы. В частности, директор института Олег Пенязьков показал опытное производство в сфере оптики для космического приборостроения, а также другие участки по перспективным направлениям в сфере высоких технологий.

На базе института состоялось совещание о комплексном использовании научно-технологического потенциала в интересах национальной экономики. В нем также приняли участие главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси Андрей Иванец и руководство ряда институтов НАН Беларуси физико-технического профиля. Все эти институты объединяет наличие уникальных компетенций и серьезной производственной базы, таким образом они представляют собой многофункциональные научно-технологические центры, способные генерировать инновационные проекты полного цикла — от идеи до серийного производства.

Возможность трансформации имеющихся разработок в инновационные «проекты будущего», способные в совокупности стать одной из важнейших точек роста экономики в следующие пять лет, и стала темой беседы. В ходе обмена мнениями были обсуждены и конкретные причины, которые препятствуют использованию потенциала белорусской науки в интересах экономики.

Поисками решения этих проблем и призвана заниматься специальная рабочая группа, создание которой сегодня анонсировал Александр Червяков. В нее войдут представители государственных органов, научно-инновационного и делового сообщества. Основными направлениями ее деятельности станут: подготовка предложений по корректировке законодательства в части организации, создания новых инструментов финансирования и коммерциализации научно-технической деятельности, определение перспективных форм интеграции в сфере науки и реального сектора экономики.

«Главная задача  сформировать условия, чтобы свободно создавались новые инновационные предприятия для нашей экономики»,  отметил Александр Червяков.

Возглавит группу министр экономики. Напомним, он же возглавляет и основную межведомственную рабочую группу по разработке программы социально-экономического развития на 20212025 годы.

Также Александр Червяков осмотрел сегодня типовую модульную станцию обезжелезивания, разработанную научно-практическим центром НАН Беларуси по материаловедению и недавно запущенную в серийное производство на Оршанском заводе приборов автоматического контроля.

Министр экономики принял решение посетить в ближайшие несколько месяцев все организации НАН Беларуси, являющиеся носителями ключевых компетенций в сфере высоких технологий. 

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