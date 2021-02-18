В Беларуси с начала года зарегистрированы более 10 600 пострадавших с гололедной и холодовой травмой

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БЕЛТА

Ведомство представило более подробную статистику по областям.В Брестской области обратились за медицинской помощью 1714 человек (за сутки 41). Холодовые травмы диагностированы у 94 пациентов, гололедные – у 1620. Госпитализированы 215 человек. В Витебской области зарегистрирован 1 371 пациент с травмами такого типа (за сутки 28). Холодовые травмы диагностированы у 64 пациентов, гололедные – у 1307. В больницы перенаправлены 114 человека. В Гомельской области с подобными травмами к медикам обратились 1564 пациента (за сутки 56). Холодовые травмы диагностированы у 104 пациента, гололедные – у 1460 пострадавших. Госпитализированы 107 человек.В Гродненской области зарегистрированы 1947 пациентов (за сутки 33). Холодовые травмы диагностированы у 107 пациентов, гололедные – у 1840 пострадавших. Госпитализация понадобилась 339 пострадавшим. В Могилевской области — 1371 пациент (за сутки 60). Холодовые травмы диагностированы у 68 пациентов, гололедные – у 1303. В больницы попали 172 человека. В Минской области с подобными травмами зарегистрированы 1378 пациентов (за сутки 17). Холодовые травмы диагностированы у 76 пациентов, гололедные – у 1302 человека. Госпитализированы 137 человек.В Минске к медикам по данному поводу обратились 1258 пациентов (за сутки 38). Холодовые травмы диагностированы у 74 пациентов, гололедные – у 1184. В больницы перенаправлены 110 человек.В Минздраве посоветовали белорусам быть внимательнее и выбирать правильную обувь для прогулок. А если травмы избежать не удалось – обратиться в ближайший травмпункт.