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  2. В Беларуси розничный товарооборот в январе-ноябре вырос на 1,3%

В Беларуси розничный товарооборот в январе-ноябре вырос на 1,3%

Розничный товарооборот в январе - ноябре текущего года составил 53,9 млрд рублей, или 101,3% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошлого года. Такими данными поделились в Национальном статистическом комитете.

Фото: pixabay.com

Оптовый товарооборот составил 116,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 104,9% к уровню января - ноября 2020 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 17,2 рублей против 15,4 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,6% розничного товарооборота страны, в январе - ноябре 2021 года составил 50 млрд рублей, или 102,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года.

Товарооборот общественного питания составил 2,9 млрд рублей, или 114,5% в сопоставимых ценах к уровню января - ноября прошлого года.
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