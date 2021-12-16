В Беларуси розничный товарооборот в январе-ноябре вырос на 1,3%

Оптовый товарооборот составил 116,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 104,9% к уровню января - ноября 2020 года.Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 17,2 рублей против 15,4 рублей за аналогичный период предыдущего года.Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,6% розничного товарооборота страны, в январе - ноябре 2021 года составил 50 млрд рублей, или 102,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года.Товарооборот общественного питания составил 2,9 млрд рублей, или 114,5% в сопоставимых ценах к уровню января - ноября прошлого года.