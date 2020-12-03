В Беларуси расширено онлайн-взаимодействие при осуществлении административных процедур

, – проинформировали в НЦЭУ.Речь идет о процедуре выдачи справки о размере пособия на детей и периоде его выплаты и процедуре выдачи справки о размере получаемой пенсии., – подчеркнули в НЦЭУ.Программный комплекс «Одно окно» – подсистема общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС), предназначенная для предоставления технологий выполнения административных процедур, совершаемых в отношении граждан, в электронном виде посредством Единого портала электронных услуг. Программный комплекс «Одно окно» был разработан и презентован в 2010 году, а впоследствии внедрен в 79 районах Беларуси. Согласно поручению Совета Министров Республики Беларусь с 1 ноября 2017 года осуществляется планомерный переход на использование ПК «Одно окно» – вторая очередь. В целом модернизация комплекса позволила упростить работу специалистов по электронной регистрации обращений граждан, направлению запросов, повысить скорость работы комплекса.