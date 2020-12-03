В Беларуси расширено онлайн-взаимодействие при осуществлении административных процедур

Процесс интеграции программного комплекса «Одно окно» с наиболее востребованными государственными информационными ресурсами в декабре получил дальнейшее развитие, сообщили в Национальном центре электронных услуг (НЦЭУ).
– Продолжается процесс интеграции программного комплекса «Одно окно» с наиболее востребованными государственными информационными ресурсами и системами, что позволяет в онлайн-режиме получать необходимые сведения в рамках осуществления административных процедур, – проинформировали в НЦЭУ. – Так, в настоящее время с ПК «Одно окно» интегрирован «Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» Национального кадастрового агентства и «Паспорт» Министерства внутренних дел. С 1 декабря пользователи программного комплекса «Одно окно» могут осуществлять запросы в электронном виде в «Банк данных социальных выплат» Министерства труда и социальной защиты для получения необходимых сведений в рамках осуществления административных процедур.
Речь идет о процедуре выдачи справки о размере пособия на детей и периоде его выплаты и процедуре выдачи справки о размере получаемой пенсии.
– Получение сведений в автоматическом режиме позволяет существенно экономить время, оптимизировать процесс осуществления административных процедур, – подчеркнули в НЦЭУ.
Программный комплекс «Одно окно» – подсистема общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС), предназначенная для предоставления технологий выполнения административных процедур, совершаемых в отношении граждан, в электронном виде посредством Единого портала электронных услуг. Программный комплекс «Одно окно» был разработан и презентован в 2010 году, а впоследствии внедрен в 79 районах Беларуси. Согласно поручению Совета Министров Республики Беларусь с 1 ноября 2017 года осуществляется планомерный переход на использование ПК «Одно окно» – вторая очередь. В целом модернизация комплекса позволила упростить работу специалистов по электронной регистрации обращений граждан, направлению запросов, повысить скорость работы комплекса.
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В Беларуси расширено онлайн-взаимодействие при осуществлении административных процедур
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ