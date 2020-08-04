В Беларуси проходят учения ВВС и ПВО с отработкой посадки самолетов на автотрассу

С 4 по 7 августа в Беларуси проводится первый этап оперативно-тактического учения с ВВС и войсками ПВО, проинформировали в Министерстве обороны страны.





В рамках учений будет отрабатываться посадка самолетов МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 на подготовленный участок автомобильной трассы М1 Минск – Брест.

«После посадки самолеты вылетят на полигон Ружаны и нанесут авиационный удар по наземным целям», – сообщили в Минобороны.

Район полетов от средств воздушного нападения прикроют истребители Су-30СМ и ЗРК «Тор-М2».

Вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ-5 выполнят задачи по прикрытию от действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.

Впервые посадку на автодорогу выполнит курсант 4-го курса авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39.

Посадку самолетов на дорогу в Беларуси начали отрабатывать в 2007 году. В 2016 году белорусские военные летчики первыми на постсоветском пространстве в ночное время посадили на автотрассу штурмовик Су-25.