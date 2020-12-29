В Беларуси началась массовая вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V»

Сегодня первая партия вакцины прибыла в Беларусь.отметил, что иммунизация остается важнейшим компонентом в борьбе с коронавирусом.Дмитрий Пиневич также добавил, что в Беларуси создана система хранения вакцины, позволяющая соблюдать холодовую цепь, также закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину.отметил, что быстрый доступ Беларуси к российской вакцине стал возможен благодаря эффективной работе белорусской регуляторной системы.Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Беларусь стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим вакцину. Сегодня Беларусь также стала первой страной, где начинается широкая вакцинация населения препаратом «Спутник V». Следующим этапом сотрудничества РФПИ и партнеров станет организация выпуска готовой формы вакцины в Беларуси, что существенно упростит логистику, позволит ускорить темпы вакцинации и расширить профилактику заболевания.