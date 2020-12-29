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  2. В Беларуси началась массовая вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V»

В Беларуси началась массовая вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V»

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Напомним, что российскую вакцину против COVID-19 зарегистрировали в Беларуси 21 декабря. По словам экспертов, препарат не вызывает опасений, он подтвердил свою эффективность и безопасность. 


Сегодня первая партия вакцины прибыла в Беларусь. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил, что иммунизация остается важнейшим компонентом в борьбе с коронавирусом.

– Сегодня у нас начнется новый этап – массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке.

Дмитрий Пиневич также добавил, что в Беларуси создана система хранения вакцины, позволяющая соблюдать холодовую цепь, также закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину. 

– Мы благодарим российскую сторону за активное взаимодействие и стратегическое сотрудничество в решении этого вопроса.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что быстрый доступ Беларуси к российской вакцине стал возможен благодаря эффективной работе белорусской регуляторной системы.

 – Важно подчеркнуть рациональный подход страны-соседки к локальным клиническим  исследованиям вакцин. Протокол проведенного в стране клинического исследования позволил в короткие сроки подтвердить валидность обширных российских данных клинического изучения «Спутника V» для жителей Беларуси.

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Беларусь стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим вакцину. Сегодня Беларусь также стала первой страной, где начинается широкая вакцинация населения препаратом «Спутник V». Следующим этапом сотрудничества РФПИ и партнеров станет организация выпуска готовой формы вакцины в Беларуси, что существенно упростит логистику, позволит ускорить темпы вакцинации и расширить профилактику заболевания.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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