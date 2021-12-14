В Беларуси минимальная зарплата с 1 января 2022 года вырастет до 457 рублей

С 1 января будущего года размер месячной минимальной заработной платы составит 457 рублей. Данное решение закреплено постановлением Совета Министров от 14 декабря 2021 года № 721, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
На 2021 год месячная минимальная заработная плата в Беларуси была установлена в размере 400 рублей (утверждено постановлением Правительства от 21 декабря 2020 года № 740). С учетом индексации размер МЗП увеличился до 418,14 рублей.
Новый норматив минимального уровня оплаты труда был ранее одобрен на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам, так как с 15 ноября изменился порядок установления этого норматива. Ранее он утверждался Правительством в привязке к минимальному потребительскому бюджету. Теперь размер месячной МЗП должен составлять по меньшей мере 30% от прогнозного значения номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по республике, определенного в прогнозе социально-экономического развития страны.
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