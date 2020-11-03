Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.66
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Беларуси 9 ноября снизят цены на скупаемые у физлиц драгметаллы

В Беларуси 9 ноября снизят цены на скупаемые у физлиц драгметаллы

Это произойдет в связи с вступлением в силу постановления Министерства финансов Беларуси от 29 октября 2020 г. № 43, согласно которому установлены новые цены на драгметаллы в изделиях и ломе, скупаемых у физических лиц. Исключение составляют случаи купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц. Об изменениях сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Архивное фото

Новые скупочные цены по пробам за грамм будут такими:

золото – 375 – BYN 52,44 (ранее BYN 55,15); 500 – BYN 69,92 (ранее BYN 73,54); 583, 585 – BYN 81,80 (ранее BYN 86,04); 750 – BYN 104,87 (ранее BYN 110,30); 900 – BYN 125,85 (ранее BYN 132,36); 916 – BYN 128,08 (ранее BYN 134,72); 950 – BYN 132,84 (ранее BYN 139,72); 958 – BYN 133,96 (ранее BYN 140,89);

платина – 950 – BYN 61,37 (ранее BYN 66,35);

серебро – 750 – BYN 1,36 (ранее BYN 1,55); 800 – BYN 1,45 (ранее BYN 1,65); 875 – BYN 1,58 (ранее BYN 1,80); 916 – BYN 1,66 (ранее BYN 1,89); 925 – BYN 1,67 (ранее BYN 1,91); 960 – BYN 1,74 (ранее BYN 1,98).

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Рассмотрение антиконкурентных дел в ЕАЭС продлят на срок ковидных ограничений
Глава конференции ОПЕК: из-за второй волны коронавируса не исключено резкое падение цен на нефть
В Италии зафиксировано максимальное количество умерших от COVID-19 в сутки с мая
Словенский велогонщик Примож Роглич выиграл 13-й этап "Вуэльты Испании-2020"
Почетное консульство Беларуси открылось в эквадорском городе Куэнка
Количество погибших при землетрясении в Турции достигло 110 человек
Instagram восхищен нежным фото Кристины Асмус
В аптеках Могилевской области - трехмесячный запас лекарств и СИЗ
Заполненные агроусадьбы, спрос на санаторно-курортные услуги – у белорусов вырос интерес к внутреннему туризму
Вопреки пандемии: белорусские компании представят свою продукцию на Китайской международной выставке импорта в онлайн-формате
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Осень. «Альтернативные правительства» Беларуси растут, как грибы в лесу. Но брать их люди опасаются
Мировое производство золота к 2030 году может сократиться на 15-20%
Темпы роста мировой экономики могут не вернуться к докризисным значениям - эксперт Всемирного банка
В гомельском медвузе студентов обучают работе с коронавирусными пациентами
Хакер из Белоозерска похитил более $56 тыс.
ЕЭК приняла руководства в сфере производства и исследований лекарств
Лукашенко присвоил звания генерал-лейтенанта Лаппо, Тертелю и Хренину
Лукашенко одобрил проект соглашения с Кыргызстаном о порядке пребывания граждан
Беларусь и США готовят соглашение о воздушном сообщении
Лукашенко одобрил проект соглашения с Арменией о реадмиссии
Лавров: конституционная реформа создает крайне востребованную площадку для общенационального диалога в Беларуси
мнение
Ирина ОВСЕПЬЯН
Свобода быть собой
Владимир Астапенко освобожден от должности посла Беларуси в Аргентине
Новогодние предложения отдыха в белорусских санаториях: расценки отличаются в разы
В Беларуси 9 ноября снизят цены на скупаемые у физлиц драгметаллы
Останки классика белорусской литературы Змитрока Бядули сегодня перезахоронили на Восточном кладбище в Минске
На Гомельщине двое малышей упали в воду из-за недосмотра
Жительница Браславского района порезала лицо незнакомой девушке
На выставке в НЦСИ представят картины белорусских авангардистов
Взносы страховых организаций Беларуси в январе – сентябре 2020 года выросли на 6,4%
Турчин поздравил с юбилеем экс-председателя Миноблисполкома
Прокуратура Гомельской области санкционировала заключение под стражу трех подозреваемых в обороте сильнодействующих наркотиков
мнение
Виктория КОХНО
Хочешь изменить мир, начни с себя...
В БГУ реконструировали крупнейший университетский Музей землеведения в Беларуси
Совет ЕЭК утвердил Порядок подготовки годового отчета о состоянии конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС
Сотрудники ГАИ помогли спасти котенка на МКАД
В Чечерском районе местная жительница заблудилась и провела ночь в лесу
Число жертв стрельбы в Вене увеличилось до пяти
"Белпочта" организует досрочную выплату пенсий
Санду призвала сторонников Усатого проголосовать за нее во втором туре президентских выборов
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ригу, Таллинн и Ларнаку
В Молодечно открыли первую в Минской области интерактивную выставку «Партизаны Беларуси»
В Линце задержали подозреваемого по делу о теракте в Вене
мнение
Всеволод ШИМОВ
Франция: драма с продолжением
На диалоговой площадке в Гродно обсудили перспективы реформирования экономики
Здравоохранение Минска готово к оказанию медпомощи пациентам с COVID-19
В Гомеле легковушка сбила пожилого пешехода и уехала, пенсионер оказался в реанимации
Авторы
СКАНИРУЙТЕ