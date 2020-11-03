Это произойдет в связи с вступлением в силу постановления Министерства финансов Беларуси от 29 октября 2020 г. № 43, согласно которому установлены новые цены на драгметаллы в изделиях и ломе, скупаемых у физических лиц. Исключение составляют случаи купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц. Об изменениях сообщает Национальный правовой интернет-портал.
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Новые скупочные цены по пробам за грамм будут такими:
золото – 375 – BYN 52,44 (ранее BYN 55,15); 500 – BYN 69,92 (ранее BYN 73,54); 583, 585 – BYN 81,80 (ранее BYN 86,04); 750 – BYN 104,87 (ранее BYN 110,30); 900 – BYN 125,85 (ранее BYN 132,36); 916 – BYN 128,08 (ранее BYN 134,72); 950 – BYN 132,84 (ранее BYN 139,72); 958 – BYN 133,96 (ранее BYN 140,89);
платина – 950 – BYN 61,37 (ранее BYN 66,35);
серебро – 750 – BYN 1,36 (ранее BYN 1,55); 800 – BYN 1,45 (ранее BYN 1,65); 875 – BYN 1,58 (ранее BYN 1,80); 916 – BYN 1,66 (ранее BYN 1,89); 925 – BYN 1,67 (ранее BYN 1,91); 960 – BYN 1,74 (ранее BYN 1,98).
Фото: БЕЛТА
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В Беларуси 9 ноября снизят цены на скупаемые у физлиц драгметаллы
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
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