В Австрии со следующей недели введут локдаун

подчеркнул:Кроме того, стало известно, что в Австрии начинается подготовка к введению обязательной вакцинации от коронавируса. Соответствующее решение должно начать действовать с февраля 2022-го.Напомним, что в Австрии уже несколько недель подряд растут показатели по числу выявленных случаев коронавируса – до 15 тысяч за сутки. С 15 ноября правительство страны уже ввело локдаун для людей, которые не были привиты или не переболели.