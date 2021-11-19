В Австрии со следующей недели введут локдаун

Власти Австрии с 22 ноября вводят общенациональный локдаун для всех жителей страны из-за критической ситуации с распространением коронавируса, пишет ТАСС.
Канцлер Австрии Александер Шалленберг подчеркнул: «Нам из-за серьезности ситуации ничего не остается, как ввести ограничения для всех, для защиты всех нас и нашей системы здравоохранения. С понедельника максимально на 20 дней вводится общенациональный локдаун, который будет проанализирован через 10 дней и завершится автоматически 13 декабря».
Кроме того, стало известно, что в Австрии начинается подготовка к введению обязательной вакцинации от коронавируса. Соответствующее решение должно начать действовать с февраля 2022-го.
Напомним, что в Австрии уже несколько недель подряд растут показатели по числу выявленных случаев коронавируса – до 15 тысяч за сутки. С 15 ноября правительство страны уже ввело локдаун для людей, которые не были привиты или не переболели.