В Аргентине потерпел крушение пожарный вертолет – погибли два человека

Во время тушения лесных пожаров в аргентинской провинции Неукен разбился пожарный вертолет. В результате происшествия погибли два человека, пишет ТАСС.
– Два человека погибли при падении вертолета, который занимался тушением пожара, – уточнили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации властей, на борту находились только пилот и механик.
Причины инцидента устанавливаются. Как подчеркнули в правительстве, вертолет упал в труднодоступном месте.
Лесной пожар у озера Кильен начался две недели назад после грозы. Огнем охвачена территория около 4 тыс. га.
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