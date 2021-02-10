В 75 белорусских здравницах используют программы реабилитации пациентов, перенесших пневмонии в связи с COVID-19

В 75 санаторно-курортных организациях, имеющих профиль «Болезни органов дыхания», разработаны и используются программы санаторно-курортного лечения пациентов, перенесших пневмонию, ассоциированную с инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
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В Брестской области таких организаций 13. Это санатории «Ружанский», «Солнечный», «Ясельда», «Буг», «Надзея», «Алеся», ОАО «Санаторно-курортная организация «Брестагроздравница», санатории «Свитанок», «Чаборок», «Белая Вежа», «Магистральный», детские реабилитационно-оздоровительные центры «Свитанак» и «Колос».
На территории Витебской области соответствующие программы предлагают в 12 здравницах — санаториях «Боровое», «Лесное», областном детском реабилитационном оздоровительном центре «Ветразь», военном санатории Вооруженных Сил Республики Беларусь, санаториях «Лесные озера», «Лётцы», «Железнодорожник», «Нафтан», реабилитационном центре «Железняки», детском санатории «Росинка», детском реабилитационно-оздоровительном центре «Жемчужина», санаторно-курортном комплексе «Плисса».
В Гомельской области 9 оздоровительных учреждения предлагают реабилитационные программы после COVID-19. Это санатории «Сосны», «Чёнки», «Приднепровский», «Серебряные ключи», «Машиностроитель», «Золотые пески», «Василек», «Солнечный берег» и санаторий Гомельского отделения Белорусской железной дороги.
На Гродненщине аналогичными возможностями могут похвастаться 8 санаториев: «Озерный», «Неман-72», детский реабилитационно-оздоровительный центр «Лесная поляна», санатории «Альфа Радон», «Жемчужина», «Энергетик», «Пралеска» и «Радуга».
На территории столицы Беларуси и Минской области реабилитационные программы внедрили в санатории «Журавушка», Республиканском центре медицинской реабилитации и бальнеолечения, санаториях «Рудня», «Пралеска», «Березина», «Вяжути», «Волма», «Зеленый бор», санатории-профилактории Белорусского государственного медицинского университета, санаториях «Подъельники», «Сосны», «Белорусочка», «Сосновый бор», «Рассвет-Любань», «Приморский», детских санаториях «Налибокская пуща», «Случь», «Солнышко», детских реабилитационно-оздоровительных центрах «Надежда» и «Ждановичи», санаториях «Березка», «Криница», «Ислочь», «Нарочанка».
Наконец, в Могилевской области реабилитацию после ковидных пневмоний сожно пройти в детском санатории «Радуга», санаториях «Дубровенка», им. К.П.Орловского, «Сосны», «Шинник», имени В.И. Ленина, «Энергетик», «Чайка» и детском санатории «Свислочь».
Фото: БЕЛТА
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В 75 белорусских здравницах используют программы реабилитации пациентов, перенесших пневмонии в связи с COVID-19
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