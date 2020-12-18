В 2021 году БРСМ планирует реализовать четыре трудовых проекта

Республиканский штаб студотрядов в следующем году планирует реализовать четыре трудовых проекта, сообщает БЕЛТА.
- Сегодня стартовал цикл обучающих мероприятий по подготовке командиров, комиссаров - руководителей четырех трудовых проектов, запланированных к реализации в 2021 году. По-прежнему в приоритете остается трудовой проект "Всебелорусская молодежная стройка "Город молодости". На строительстве социальных объектов Островца планируется работа сводного студенческого строительного отряда численностью сто человек. Продолжим реализовывать трудовой проект с ЗАО "Атлант". Есть предварительные договоренности о работе на предприятии сводного студенческого производственного отряда из 200 бойцов, - поделилась представитель ЦК БРСМ, командир РШСО Надежда Шаховская.
По ее словам, на стадии подписания находится трудовой проект "Орленок" на базе Всероссийского центра "Орленок", где будет трудиться совместный российско-белорусский студенческий педагогический отряд, а в январе состоится запуск молодежного патриотического трудового проекта "Зимний маршрут". Его прототипом стал проект Российских студенческих отрядов "Снежный десант".
- Предполагается, что во время "Зимнего маршрута" на территории Витебской, Могилевской и Гродненской областей бойцы студенческих отрядов помогут пожилым в расчистке снега на частных дворовых территориях, колке и складировании дров, другой хозяйственной работе. В рамках проекта предусмотрен и уход за памятниками и обелисками в белорусской глубинке, а также создание общего дневника-архива историй ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла из разных районов, - уточнила командир РШСО.
Бойцы отряда проведут профориентационную работу со школьниками, расскажут о своих учреждениях высшего образования и профессиях, которые можно приобрести по окончании вузов. "Зимний маршрут" включает целый комплекс мероприятий. Вопросы реализации данного проекта планируют обсудить с 18 по 20 декабря во время республиканского обучающего семинара "Школа подготовки руководителей трудовых проектов.
Фото: БЕЛТА
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В 2021 году БРСМ планирует реализовать четыре трудовых проекта
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