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  2. Узнайте, в каких районах Беларуси предприниматели могут получить 25 тысяч долларов на развитие своего бизнеса

Узнайте, в каких районах Беларуси предприниматели могут получить 25 тысяч долларов на развитие своего бизнеса

Проект «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь» начал прием заявок на конкурс предпринимательских инициатив. Он финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики Республики Беларусь.


Победители конкурса получат поддержку в виде товаров, работ (услуг), необходимых для реализации предпринимательской инициативы, на сумму до $25 тысяч долларов США.

Поучаствовать могут юрлица и ИП, зарегистрированные в Беларуси с местом нахождения на территории районов проведения конкурса. Подать заявку на участие в конкурсе предпринимательских инициатив можно на сайте www.prospring.by. Прием заявок осуществляется с 15 февраля 2021 года по 30 марта 2021 года.

Первые 240 заявителей смогут получить индивидуальные дистанционные консультации экспертов. Помощь экспертов позволит детально проанализировать и лучше представить свою бизнес-идею.

 Максимальное раскрытие и задействование потенциала каждого района является одним из приоритетов государственной политики и находится в фокусе ряда государственных программ текущего пятилетнего цикла. В рамках проекта мы стремимся поддержать предпринимательские инициативы, направленные на внедрение и развитие передовых для пилотных районов бизнес-моделей, способствующие устойчивому экономическому росту и повышению качества жизни населения регионов, – прокомментировала Ирина Бабаченок, заместитель начальника главного управления регионального развития и имущественных отношений – начальник управления имущественных отношений Министерства экономики Республики Беларусь, национальный координатор проекта.

– Данный конкурс – это уникальная возможность поддержать малый бизнес в регионах, в том числе с целью минимизации рисков, вызванных пандемией COVID-19. Мы знаем, как сложно решиться начать свое дело, и хотим поддержать предпринимателей, внося таким образом вклад в устойчивое развитие регионов, создавая рабочие места и обеспечивая доход населению, – отметил Дирк Шюбель, глава представительства Европейского союза в Беларуси.

 Создавая бизнес либо задумываясь о его расширении, предприниматель зачастую сталкивается с недостатком денежных средств. Победители конкурса смогут получить  поддержку на общую сумму 1,7 млн долларов США. Таким образом мы создаем благоприятные условия для развития бизнеса в регионах, поддерживаем устойчивое экономическое развитие страны, – отметила Александра Соловьева, постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси.

Конкурс пройдет в 12 пилотных районах проекта:

• Брестская область: Березовский и Кобринский районы;
• Витебская область: Браславский и Оршанский районы;
• Гомельская область: Брагинский, Жлобинский и Хойникский районы;
• Гродненская область: Лидский район;
• Минская область: Борисовский и Молодечненский районы;
• Могилевская область: Быховский и Кличевский районы.

Фото: pixabay.com
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