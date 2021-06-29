Утвержден перечень выпускных экзаменов в школах в 2021/2022 учебном году

Учащимся девятых классов в новом учебном году предстоит сдать три предмета: диктанты по белорусскому и русскому языкам, а также контрольную по математике. Одиннадцатиклассники напишут изложение по белорусскому или русскому (на выбор), контрольную по математике, устно ответят на билеты по истории Беларуси и иностранному языку.Для учащихся классов, в которых обучение и воспитание проходит на языке национального меньшинства – польском или литовском, нужно сдать не только вышеперечисленные предметы, но также польский или литовский язык. Экзамен пройдет в письменной форме. Выпускники колледжа искусств будут проходить испытания по одному из профильных предметов – в практической форме.Постановление вступает в силу с 1 сентября настоящего года.