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  2. Услуга онлайн-покупки билетов на поезда БЖД будет недоступна в ночные часы 23 и 24 сентября

Услуга онлайн-покупки билетов на поезда БЖД будет недоступна в ночные часы 23 и 24 сентября

В связи с проведением плановых технических работ 23 сентября с 00:00 до 06:00 и 24 сентября с 00:00 до 05:00 возможны кратковременные прерывания в работе сервисов по продаже проездных билетов на сайте Белорусской железной дороги, а также в мобильном приложении «БЧ.Мой поезд». Такая информация опубликована на сайте перевозчика.


В связи с этим в указанный период пассажирам рекомендуется приобретать билеты в железнодорожных кассах.

Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства.
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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