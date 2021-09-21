Услуга онлайн-покупки билетов на поезда БЖД будет недоступна в ночные часы 23 и 24 сентября

В связи с проведением плановых технических работ 23 сентября с 00:00 до 06:00 и 24 сентября с 00:00 до 05:00 возможны кратковременные прерывания в работе сервисов по продаже проездных билетов на сайте Белорусской железной дороги, а также в мобильном приложении «БЧ.Мой поезд». Такая информация опубликована на сайте перевозчика.
В связи с этим в указанный период пассажирам рекомендуется приобретать билеты в железнодорожных кассах.
Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства.