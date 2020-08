Умер лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм

Североирландский политик, лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм скончался на 84-м году жизни в родном городе Лондондерри, передает телеканал Sky News.

«С глубокой печалью мы сообщаем, что Джон умер в ранние утренние часы после непродолжительной болезни», – говорится в заявлении семьи политического деятеля.

Кончину Хьюма также прокомментировали в Социал-демократической и лейбористской партии.

«Мы все живем в той Ирландии, какой он себе ее представлял – мирной и имеющей право самостоятельно выбирать собственную судьбу. Спасибо, Джон», – говорится в сообщении СДЛП в Twitter.

‘I never thought in terms of being a leader. I thought very simply in terms of helping people’.



Nobel Laureate and former SDLP Leader John Hume passed away last night. We all live in the Ireland he imagined - at peace and free to decide our own destiny.



