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Умер лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм

Североирландский политик, лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм скончался на 84-м году жизни в родном городе Лондондерри, передает телеканал Sky News.

«С глубокой печалью мы сообщаем, что Джон умер в ранние утренние часы после непродолжительной болезни», – говорится в заявлении семьи политического деятеля.

Кончину Хьюма также прокомментировали в Социал-демократической и лейбористской партии.

«Мы все живем в той Ирландии, какой он себе ее представлял – мирной и имеющей право самостоятельно выбирать собственную судьбу. Спасибо, Джон», – говорится в сообщении СДЛП в Twitter.

Хьюм родился в 1937 году в католической семье. Обучался в Колледже Святого Колумба и Колледже Святого Патрика, а затем – в Ирландском национальном университете. Получил степень магистра искусств. В 1969-м он был избран в Парламент Северной Ирландии, а в следующем году вместе с соратниками основал Социал-демократическую и лейбористскую партию (СДЛП), лидером которой являлся с 1979 по 2000 год.

В 1998 году Хьюм принял участие в подписании Белфастского соглашения («Соглашения страстной пятницы»), послужившего началу урегулирования этнополитического конфликта в Северной Ирландии между центральными британскими властями и местными республиканскими национальными организациями, а также между протестантами и католиками. В том же году он и глава Юнионистской партии Ольстера Дэвид Тримбл получили Нобелевскую премию мира «за усилия по поиску мирного решения конфликта в Северной Ирландии». 

По итогам опроса 2010 года Хьюм назван «Величайшим ирландцем». В 2014-м он ушел из политики.
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