Украина: правосудие под залог и упавший рейтинг «Слуги народа»

Наряду с этим за время пребывания Зеленского у власти его команда внесла в Верховную раду порядка 100 законопроектов, касающихся самых разных аспектов человеческой жизни. Одним из предвыборных обещаний действующего президента Украины было жесткое отношение к коррупционерам. Оно выражалось в желании сделать невозможным выход из тюрьмы под залог для подозреваемых в коррупционных схемах.
Заложники соблазнов
Однако украинские коррупционеры и по сей день выходят под залог. Бывшего чиновника Олега Гладковского, который курировал ведомство Гособоронзаказ и был бизнес-партнером Петра Порошенко, отпустили под залог в 10 млн гривен. Юрия Бровченко, замминистра экономики правительства П. Порошенко, который подозревается в миллионных хищениях, выпустили под залог в 570 тыс. гривен. Бывший народный депутат Ярослав Дубневич, подозреваемый в многомиллионных хищениях на «Укрзализныце», вышел на свободу под залог в 90 млн гривен.
Помимо явного противодействия борьбе с коррупцией, Владимир Зеленский встречает сопротивление и по иным направлениям, не позволяющее в полной мере реализовать намеченный им политический курс. Многие инициативы так и не получили своего логического завершения. Например, законопроекты: «О народовластии», который содержит изменения украинской избирательной системы; о суде присяжных по уголовным преступлениям; об экономическом чистилище, подразумевающий предоставление одноразовой возможности для бизнеса задекларировать и легализовать свои доходы, чтобы в дальнейшем честно и законно вести бизнес в стране. Также не состоялся до сих пор общенациональный референдум о вступлении Украины в НАТО, не решены насущные вопросы пенсионной системы, страховой медицины, образовательной системы и другие.
Отдельной темой и жизненно важными вопросами для украинского населения являются зарплата и ЖКУ. Согласно официальной статистике Минфина, средняя зарплата в стране в ноябре 2020 года составила 11 987 гривен. Годом ранее в аналогичном месяце она составила 10 679 гривен, еще годом раньше – 9161 гривен. Но этот рост сопровождается усилением инфляции, находящей отражение в повышении тарифов ЖКУ и цен в магазинах. Так, тарифы на электроэнергию скоро увеличатся в два раза, на 14% подорожает газ от компании «Нафтогаз», тарифы на отопление – на 30 %, горячая и холодная вода – на 20 %.
Кредит доверия – на пределеЕсли в 2019 году миллионы украинцев доверили свои сердца новому яркому лидеру, убедившему многих в своей состоятельности, то уже год спустя, в июне 2020-го, опросы трех основных социологических агентств Украины продемонстрировали падение уровня доверия к Владимиру Зеленскому. Социологическая группа «Рейтинг» выявила 36% поддерживающих и 52% не поддерживающих его, Киевский международный институт социологии – 38% против 45%, Центр Разумкова – 41% против 51% соответственно.
25 октября 2020 года в Украине состоялись местные выборы с явкой избирателей в 36,88%. Партия действующей власти («Слуга народа», имеющая в Верховной раде 247 из 450 мандатов) потерпела на них сокрушительное поражение. В крупнейших городах Украины кандидаты от правящей партии даже не смогли выйти во второй тур. Если говорить о партийных списках, то там соответствующие кандидаты заняли третьи места и ниже. Распространенный образец расстановки политических сил по итогам прошедших выборов (как правило, но есть ряд исключений из него) следующий: первое место занимает локальная партия мэра, второе – ОПЗЖ или «Евросолидарность», а затем идут представители правящей партии. К примеру, в Киеве по итогам первого тура кандидат от «Слуги народа» Ирина Верещук набрала лишь 8,5% голосов, в то время как Виталий Кличко – 46%.
В результате выборов кандидаты от правящей партии были избраны лишь в 4 областях из 24: в Днепропетровской, Житомирской, Сумской и Черновицкой. Как отметил политолог Вадим Карасев, в стране после местной избирательной кампании обозначился треугольник из трех главных партий – «Слуга народа», ОПЗЖ и «Евросолидарность», которые в дальнейшем будут играть ведущую роль в политической жизни Украины.
Илья Декола
Фото: pixabay.com