Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Украина: правосудие под залог и упавший рейтинг «Слуги народа»

Украина: правосудие под залог и упавший рейтинг «Слуги народа»

Базируясь на ключевых постулатах собственного политического курса, украинский президент Владимир Зеленский обещал своему народу многое. И немалого достиг. Среди успешных направлений его работы можно выделить возвращение к Минским соглашениям и уже более чем пятимесячное прекращение огня на Донбассе, формирование крупнейшего в истории страны военного бюджета, строительство 4 тыс. км новых автомобильных дорог и 150 мостов, ввод в эксплуатацию детской больницы «Охматдет». Обо всем этом украинский лидер рассказал в своем новогоднем обращении.


Заложники соблазнов

Наряду с этим за время пребывания Зеленского у власти его команда внесла в Верховную раду порядка 100 законопроектов, касающихся самых разных аспектов человеческой жизни. Одним из предвыборных обещаний действующего президента Украины было жесткое отношение к коррупционерам. Оно выражалось в желании сделать невозможным выход из тюрьмы под залог для подозреваемых в коррупционных схемах.

Однако украинские коррупционеры и по сей день выходят под залог. Бывшего чиновника Олега Гладковского, который курировал ведомство Гособоронзаказ и был бизнес-партнером Петра Порошенко, отпустили под залог в 10 млн гривен. Юрия Бровченко, замминистра экономики правительства П. Порошенко, который подозревается в миллионных хищениях, выпустили под залог в 570 тыс. гривен. Бывший народный депутат Ярослав Дубневич, подозреваемый в многомиллионных хищениях на «Укрзализныце», вышел на свободу под залог в 90 млн гривен.

Помимо явного противодействия борьбе с коррупцией, Владимир Зеленский встречает сопротивление и по иным направлениям, не позволяющее в полной мере реализовать намеченный им политический курс. Многие инициативы так и не получили своего логического завершения. Например, законопроекты:  «О народовластии», который содержит изменения украинской избирательной системы; о суде присяжных по уголовным преступлениям; об экономическом чистилище, подразумевающий предоставление одноразовой возможности для бизнеса задекларировать и легализовать свои доходы, чтобы в дальнейшем честно и законно вести бизнес в стране. Также не состоялся до сих пор общенациональный референдум о вступлении Украины в НАТО, не решены насущные вопросы пенсионной системы, страховой медицины, образовательной системы и другие.

Отдельной темой и жизненно важными вопросами для украинского населения являются зарплата и ЖКУ. Согласно официальной статистике Минфина, средняя зарплата в стране в ноябре 2020 года составила 11 987 гривен. Годом ранее в аналогичном месяце она составила 10 679 гривен, еще годом раньше – 9161 гривен. Но этот рост сопровождается усилением инфляции, находящей отражение в повышении тарифов ЖКУ и цен в магазинах. Так, тарифы на электроэнергию скоро увеличатся в два раза, на 14% подорожает газ от компании «Нафтогаз», тарифы на отопление – на 30 %, горячая и холодная вода – на 20 %. 

Кредит доверия – на пределе

Если в 2019 году миллионы украинцев доверили свои сердца новому яркому лидеру, убедившему многих в своей состоятельности, то уже год спустя, в июне 2020-го, опросы трех основных социологических агентств Украины продемонстрировали падение уровня доверия к Владимиру Зеленскому. Социологическая группа «Рейтинг» выявила 36% поддерживающих и 52% не поддерживающих его, Киевский международный институт социологии – 38% против 45%, Центр Разумкова – 41% против 51% соответственно.

25 октября 2020 года в Украине состоялись местные выборы с явкой избирателей в 36,88%. Партия действующей власти («Слуга народа», имеющая в Верховной раде 247 из 450 мандатов) потерпела на них сокрушительное поражение. В крупнейших городах Украины кандидаты от правящей партии даже не смогли выйти во второй тур. Если говорить о партийных списках, то там соответствующие кандидаты заняли третьи места и ниже. Распространенный образец расстановки политических сил по итогам прошедших выборов (как правило, но есть ряд исключений из него) следующий: первое место занимает локальная партия мэра, второе – ОПЗЖ или «Евросолидарность», а затем идут представители правящей партии. К примеру, в Киеве по итогам первого тура кандидат от «Слуги народа» Ирина Верещук набрала лишь 8,5% голосов, в то время как Виталий Кличко – 46%.

В результате выборов кандидаты от правящей партии были избраны лишь в 4 областях из 24: в Днепропетровской, Житомирской, Сумской и Черновицкой. Как отметил политолог Вадим Карасев, в стране после местной избирательной кампании обозначился треугольник из трех главных партий – «Слуга народа», ОПЗЖ и «Евросолидарность», которые в дальнейшем будут играть ведущую роль в политической жизни Украины.

Илья Декола

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Интернациональный 56-й «Звездный поход» стартует уже на следующей неделе
Посол Юрий Сенько обсудил с руководством CITIC Сonstruction текущие проекты и дальнейшее сотрудничество
СМИ: в здании в центре Мадрида произошел взрыв
Фотофакт: участники 13-й Белорусской антарктической экспедиции устроили крещенские купания в антарктическом озере Нижнее
Семья как основа единства. Белорусский союз женщин дал старт тематическим мероприятиям в Год народного единства
Санду обвиняют в нарушении конституции. Почему и какие последствия это несет?
«Скоро увидимся». Трамп пообещал вернуться в Белый дом
Посол Андрей Попков: Беларусь заинтересована в изучении корейского опыта по развитию цифровой инфраструктуры
Установлены сбытчики "липового" сливочного масла отечественных брендов
В Брагинском районе Opel наехал на двух человек – они в больнице
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Три дебила и тутбай
Семашко представил концепцию председательства Беларуси в СНГ
Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан вручил медали в честь православных святых медикам областного центра
Под какими зодиакальными созвездиями рождаются творческие личности
В Гродненском районе устанавливаются обстоятельства смерти двух мужчин
В России запретили популярное аниме
Документы о предоставлении статусов наблюдателя и партнера ОДКБ вступили в силу
В Нидерландах планируют ввести комендантский час
Ежедневно в столице выезжает на линию до 550 машин медицинской и скорой медицинской помощи КУП «Минсксанавтотранс»
Медики перечислили напитки, которые помогут снизить артериальное давление
Заведующая Нарочанской амбулаторией Вилейского района – о медицинском аспекте в программе социально-экономического развития страны
мнение
Светлана КОСАЧ
Молдова: «золотая клетка» конституции
Захарова назвала политизированным решение лишить Минск чемпионата мира по хоккею
В Минске водитель выехал на перекресток на красный сигнал светофора и спровоцировал ДТП
В Беловежской пуще наяву наблюдают сюжет сказки «Двенадцать месяцев»
Плательщикам транспортного налога в 2021 году нужно будет внести авансовый платеж до 15 декабря
Умерла кинорежиссер Ренита Григорьева
Стало известно, кто будет представлять Беларусь на инаугурации Байдена в США
Беларусь ограничивает ввоз птицы из Краснодарского края из-за птичьего гриппа
"Белоруснефть" в 2021 году построит три АЗС и 13 реконструирует
Ида Галич подтвердила расставание с мужем
Специалист объяснил, почему опасен разбитый ртутный градусник
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Прости, тут… бай-бай
Пятеро бандитов ликвидированы в ходе спецоперации в Чечне
Витебская ветакадемия взяла под опеку зубра из городского зоопарка
МИД: Беларусь с тревогой и озабоченностью наблюдает за продолжающейся эрозией системы международных соглашений в области разоружения
«Оставайтесь патриотами»: Мелания Трамп выступила с прощальной речью в статусе первой леди
Повышение налогов может привести к росту цен на ряд товаров
Назван эффективный метод борьбы с храпом
Белорусы смогут бесплатно отправить письмо или открытку в любую точку страны 23 января
Apple создает тепловую технологию разблокировки смартфона по лицу
Украина: правосудие под залог и упавший рейтинг «Слуги народа»
Тревел-блогерша потерялась в горах и замерзла насмерть
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Порох – сухим
Беларусь и Вьетнам обсудили двустороннее военное сотрудничество
Завтра потепление: в МЧС напомнили об опасности
Команда Байдена подтвердила, что он подпишет указ об отмене выхода США из ВОЗ
Авторы
СКАНИРУЙТЕ