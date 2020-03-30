Ученые выяснили, почему у людей в космосе закладывает уши

По словам ученых, никаких негативных изменений в структуре придаточных пазух носа у астронавтов, которые долгое время жили на МКС, не происходило. Однако в то же время у них возникали воспаления в височной кости. Что именно вызывает эту проблему, пока непонятно, однако она, вероятно, связана с теми же патогенными факторами, что и аналогичные процессы на Земле.Биологи и медики уже много лет изучают то, как на здоровье и работу иммунной системы людей и животных влияет жизнь в космосе. К примеру, четыре года назад они выяснили, из-за чего у обитателей МКС появляются проблемы со зрением, а также узнали, что заставляло американских астронавтов падать и терять равновесие на Луне.Кроме того, недавно ученые из России и США выяснили, что долгие полеты в космос бесповоротно ослабляют мускулы спины и негативно действуют на сердце. Опыты на животных также показали, что полет к Марсу может негативно повлиять на психику и умственные способности астронавтов из-за того, как космические лучи воздействуют на клетки мозга.Международный коллектив космических медиков под руководством профессора Университета Южной Каролины в Чарльстоне (США) Донны Робертс открыли еще один феномен такого рода, изучая самые частые жалобы членов экипажа МКС, которые связаны с заложенностью ушей и носа и головокружениями.Ученые попытались понять, что вызывает эти проблемы, воспользовавшись данными магнитно-резонансной томографии, которую медики NASA начали делать 10 лет назад непосредственно перед полетом на МКС и после возвращения на Землю.В общей сложности эту процедуру прошли 35 астронавтов, что позволило ученым понять, как долговременные полеты на МКС влияют на вестибулярный аппарат, обоняние и слух. Для этого ученые сравнили состояние пазух носа, ушей и костей черепа членов экипажа станции до и после полета на орбиту.С одной стороны, медики не нашли никаких существенных различий в состоянии пазух носа до полета в космос и после возращения на Землю, в том числе и для долгосрочных полетов. Это открытие стало неожиданностью для Робертс и ее коллег, так как астронавты часто жалуются на заложенный нос и некое подобие аллергии при жизни на борту МКС, а с помощью соответствующих лекарств успешно избавляются от нее. Почему это так, ученым еще предстоит выяснить.С другой стороны, авторы статьи обнаружили, что примерно половина астронавтов, вернувшихся со станции на Землю, страдала от воспалений в той части черепа, которая расположена непосредственно рядом с ухом. Из-за этого расширялись височные кости, сужались слуховые проходы, а ухо сдавливалось. Это может объяснять неприятные ощущения, которые испытывали астронавты.Интересно, что у астронавтов, которые совершали короткие полеты в космос на борту шаттлов, подобного эффекта ученые не обнаружили. Это говорит о том, что эти нарушения связаны именно с долговременными полетами в космос. Эта проблема, как заключают ученые, может стать одним из главных препятствий для полетов на Марс.