Участник 56-го «Звездного похода»: это уникальная возможность внести свой вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне

Интернациональный 56-й «Звездный поход» по местам боевой и трудовой славы белорусского народа продолжается. Студент 3-го курса исторического факультета БГПУ Никита Рачиловский участвует в проекте уже второй раз. В этом году со сводным отрядом BSPU United исторического факультета и факультета дошкольного образования отправился в Солигорский район. Звонок застал его прямо во время подготовки к очередному концерту в средней школе агрогородка Гоцк. Поинтересовалась, почему для молодого минчанина участие в таком проекте важно? Ответил просто:
– Мой прапрадед участвовал в войне, был ранен под Кенигсбергом, награжден медалью «За отвагу». А дед встретил войну в 10 лет. И чем старше я становился, тем больше понимал, какое это было страшное событие в истории человечества. А когда решил стать историком, изучать эту тему более углубленно, начал понимать, что это не просто наша история, которую нужно знать… Наша обязанность сохранить память о Великой Отечественной войне. А участие в «Звездном походе» – уникальная возможность внести в это свой вклад, не дать фальсифицировать какие-то факты.
Первое мероприятие на Солигорской земле состоялось у мемориального комплекса «Скорбящая мать» (у развилки дорог г. Солигорск – г. п. Старобин). Участники отряда провели митинг, возложили цветы, почтили память погибших во время войны минутой молчания. А затем направились в Старобинскую среднюю школу. Для учащихся студенты подготовили очень интересную программу: концертные номера, викторины, тренинги, мастер-классы...
– К примеру, во время мероприятия «Белые пятна истории» я говорил со старшеклассниками про операцию «Багратион», известных партизан, Хатынь. Ребята слушали с интересом, активно отвечали на вопросы, делились своими мыслями.
Много внимания студенты уделили и проведению профориентационных мероприятий:
– После 9-го класса я поступил в колледж, получил поварское образование, образование обвальщика мяса и техника-технолога. Но, поработав на этих специальностях, понял – не мое. Поступил на исторический факультет БГПУ. И уверен, что это мой путь.
К слову, еще вчера в Старобине участники отряда заглянули в гости в ясли-сад № 2, побывали в историко-краеведческом музее города, выступили с концертом в Старобинском доме культуры… А сегодня уже успели посетить храм Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Хоросово, расположенный неподалеку памятник братьям Цубам и музей В. З. Коржа. Завтра же «Звездный поход» сборного отряда BSPU United продолжится уже в самом Солигорске. Ребят ждет еще много новой информации, интересных встреч, знакомств и, конечно, ярких впечатлений.
Фото: Сергей Лейбук
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Участник 56-го «Звездного похода»: это уникальная возможность внести свой вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне
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