Участник 56-го «Звездного похода»: это уникальная возможность внести свой вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне

Первое мероприятие на Солигорской земле состоялось у мемориального комплекса «Скорбящая мать» (у развилки дорог г. Солигорск – г. п. Старобин). Участники отряда провели митинг, возложили цветы, почтили память погибших во время войны минутой молчания. А затем направились в Старобинскую среднюю школу. Для учащихся студенты подготовили очень интересную программу: концертные номера, викторины, тренинги, мастер-классы...Много внимания студенты уделили и проведению профориентационных мероприятий:К слову, еще вчера в Старобине участники отряда заглянули в гости в ясли-сад № 2, побывали в историко-краеведческом музее города, выступили с концертом в Старобинском доме культуры… А сегодня уже успели посетить храм Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Хоросово, расположенный неподалеку памятник братьям Цубам и музей В. З. Коржа. Завтра же «Звездный поход» сборного отряда BSPU United продолжится уже в самом Солигорске. Ребят ждет еще много новой информации, интересных встреч, знакомств и, конечно, ярких впечатлений.Фото: Сергей Лейбук