Учащаяся Мирского колледжа написала гимн для республиканского конкурса профмастерства

Окончила музыкальную школу, занимается в вокальной студии и театре «Батлейка», учится играть на гитаре, а еще – пишет стихи. В загашнике их несколько десятков, но, пожалуй, самое главное достижение в этом направлении – гимн для конкурса профессионального мастерства WorldSkills. Среди десятков других участников Анастасия решила реализовать свои поэтические способности. Подсказал об интеллектуальном соревновании замдиректора по идеологической работе Мирского колледжа Константин Петриман. Вместе наверняка решили – это будет белорусский язык, а главная идея, которую следует выразить, – молодежь в нашей стране талантливая, может и умеет все.Это лишь один катрен из гимна, складного и оригинального, как и сама Анастасия. Она мечтает учиться в университете, стать певицей и всегда помогать своим родителям. Ведь безмерно благодарна им за все, что для нее делают».Фото из личного архива Анастасии Шавейко