Недалеко от Белого дома в Вашингтоне неизвестные с ножом напали на людей, в результате чего четыре человека получили ранения, пишет РИА Новости.
Телеканал NBC сообщает, что трое пострадавших мужчин и женщина доставлены в больницу, нанесенные ранения не угрожают их жизни.
В данный момент полиция разыскивает трех подозреваемых, которые, вероятнее всего, могут входить в крайне правую группировку, поддерживающую действующего президента США Дональда Трампа.
Отмечается, что действия нападавших на данный момент нельзя связывать с прошедшими выборами.
Фото: pixabay.com
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У Белого дома неизвестные с ножом напали на людей – пострадали четыре человека
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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