На днях состоялась торжественная церемония передачи воссозданного Туровского креста в Национальную академию наук. Об этом сообщает пресс-служба НАН.
Церемония передачи прошла 26 ноября 2020 года в Национальной библиотеке. Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, передал крест председателю президиума НАН Беларуси Владимиру Гусакову. Мероприятие состоялось в рамках VI Белорусских Рождественских чтений.
Напрестольный крест Туровской епархии XII–XIII веков относится к крестам византийских и древнерусских храмов. К ним же относится и еще одна известная белорусская святыня – Крест преподобной Евфросинии Полоцкой.
История воссоздания Туровского креста началась в 1962 году, когда во время раскопок туровского городища на слое XII–XIII веков сотрудник Института истории АН БССР, археолог Петр Лысенко обнаружил четыре свинцовых изображения – Пресвятой Богородицы и трех святых. Ученый предположил, что изображения имели отношение к воздвизальному (напрестольному) кресту кафедрального собора Турова, разрушенного землетрясением в первой половине XIII века. Сам крест был главной святыней Туровской епархии и хранился на престоле кафедрального собора города. В августе 2019 года концепцию Туровского креста утвердил митрополит Минский и Заславский Павел, а уже осенью начались работы по изготовлению креста в размере и в материале. По средневековым технологиям были изготовлены два идентичных креста – для Туровской епархии и для Национальной академии наук Беларуси.
Отмечается, что крест будет храниться в музее истории НАН Беларуси.
Фото: nasb.gov.by
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Туровский крест официально передан в НАН
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