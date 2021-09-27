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  2. Цена нефти марки Brent впервые с 2018 года превысила 79 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent впервые с 2018 года превысила 79 долларов за баррель

Цена барреля североморской смеси марки Brent впервые с 23 октября 2018 года составила более 79 долларов, информирует РИА Новости.


Согласно данным торгов на 7:52 по минскому времени, стоимость фьючерсных контрактов с поставкой в ноябре выросла на 1,2 процента и достигла 79,03 доллара, в декабре – на 1,14 процента и составила 78,11 доллара.

Марка WTI также стала дороже. Ее цена достигла 75 долларов за баррель, а после немного опустилась.

Рынок ожидает повышения спроса на сырье. Наряду с этим мировые запасы нефти сокращаются, в США показатель близок к трехлетнему минимуму.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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