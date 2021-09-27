Цена нефти марки Brent впервые с 2018 года превысила 79 долларов за баррель

Согласно данным торгов на 7:52 по минскому времени, стоимость фьючерсных контрактов с поставкой в ноябре выросла на 1,2 процента и достигла 79,03 доллара, в декабре – на 1,14 процента и составила 78,11 доллара.Марка WTI также стала дороже. Ее цена достигла 75 долларов за баррель, а после немного опустилась.Рынок ожидает повышения спроса на сырье. Наряду с этим мировые запасы нефти сокращаются, в США показатель близок к трехлетнему минимуму.