Цена нефти марки Brent впервые с 2018 года превысила 79 долларов за баррель

Цена барреля североморской смеси марки Brent впервые с 23 октября 2018 года составила более 79 долларов, информирует РИА Новости.
Согласно данным торгов на 7:52 по минскому времени, стоимость фьючерсных контрактов с поставкой в ноябре выросла на 1,2 процента и достигла 79,03 доллара, в декабре – на 1,14 процента и составила 78,11 доллара.
Марка WTI также стала дороже. Ее цена достигла 75 долларов за баррель, а после немного опустилась.
Рынок ожидает повышения спроса на сырье. Наряду с этим мировые запасы нефти сокращаются, в США показатель близок к трехлетнему минимуму.