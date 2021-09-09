Цена на газ в Европе достигла 680 долларов за 1 тыс. куб. м

Стоимость газа в Европе сегодня в ходе торгов значительно выросла и сложилась на уровне 680 долларов за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС.
Согласно информации лондонской биржи ICE, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах сегодня составила 680 долларов за 1 тыс. куб. м.
Днем ранее цена газа в Европе превысила отметку в 670 долларов за 1 тыс. куб. м.
По словам начальника департамента "Газпрома" Александра Иванникова, цены на газ в Европе в ближайшие дни будут держаться на этом же уровне, в настоящее время причин для снижения стоимости нет.
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