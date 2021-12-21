Цена на газ в Европе за день выросла более чем на 25%

Стоимость голубого топлива в Европе в ходе биржевых торгов продолжает бить исторические рекорды и уже превысила 2100 долларов за тысячу кубометров. Это следует из данных лондонской биржи ICE, передает ТАСС.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла отметки 2120 долларов за тысячу кубометров.
К этому моменту цена на голубое топливо ускорила рост до 2145 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, стоимость газа в Европе за день увеличилась по меньшей мере на 25%.
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