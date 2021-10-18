Цена на газ в Европе снизилась до $980

Стоимость газа в Европе на открытии торгов на лондонской бирже ICE сегодня упала до почти $980 за тысячу кубометров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные торговой площадки.
Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на торгах снизилась до $983,5 за тысячу кубометров.
Общее падение цены по сравнению с предыдущим торговым днем составляет около 10 тысяч.
TTF установил исторический рекорд 6 октября – тогда цена на газ превысила $1900 за тыс. куб. м, но после этого она резко снизилась.
Фото: РИА Новости